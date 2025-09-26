Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Meppen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 14. September 2025, 05:00 Uhr, und Dienstag, dem 23. September 2025, 05:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus an der Otto-Pankok-Straße in Meppen einzudringen. Hierbei beschädigten sie eine Seitentür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Am Objekt entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 in Verbindung zu setzen.

