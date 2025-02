Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zur Zahlung aufgefordert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schöngleina: eine Zahlungsaufforderung über zwei Warensendungen erhielt am Dienstag eine 27-Jährige aus Schöngleina. Problem an der Aufforderung war, dass die Frau keine derartigen Waren bestellt hatte. Unbekannte hatten über ihren Namen die Bestellungen ausgelöst, jedoch nicht bezahlt. Die Ermittlungen wegen Betruges dauern derzeit an.

