Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Landkreis - Kontrollaktion von Erntefahrzeugen - zahlreiche Verstöße festgestellt
Landkreis (ots)
Am Donnerstag führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gemeinsam mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim eine konzentrierte Kontrollaktion von Erntefahrzeugen durch. Ziel der Maßnahme war die Verhinderung von Verkehrsgefahren sowie die Überwachung von Sozialvorschriften, Fahrerlaubnisanforderungen und der technischen Sicherheit der Fahrzeuge. Es wurden insgesamt 36 Fahrzeuge kontrolliert. Bei 21 Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte Mängel oder Verstöße fest. Darunter befanden sich unter anderem Fälle von Überladung, technischen Mängeln, mangelhafter Ladungssicherung sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz In 11 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden 11 Verwarnungen ausgesprochen. Die Polizei kündigt an, auch weiterhin gezielte Kontrollen im landwirtschaftlichen Verkehr durchzuführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.
