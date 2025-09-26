PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Kontrollaktion von Erntefahrzeugen - zahlreiche Verstöße festgestellt

Landkreis (ots)

Am Donnerstag führte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gemeinsam mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim eine konzentrierte Kontrollaktion von Erntefahrzeugen durch. Ziel der Maßnahme war die Verhinderung von Verkehrsgefahren sowie die Überwachung von Sozialvorschriften, Fahrerlaubnisanforderungen und der technischen Sicherheit der Fahrzeuge. Es wurden insgesamt 36 Fahrzeuge kontrolliert. Bei 21 Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte Mängel oder Verstöße fest. Darunter befanden sich unter anderem Fälle von Überladung, technischen Mängeln, mangelhafter Ladungssicherung sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz In 11 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden 11 Verwarnungen ausgesprochen. Die Polizei kündigt an, auch weiterhin gezielte Kontrollen im landwirtschaftlichen Verkehr durchzuführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

