Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugenaufruf: Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

PKW flüchtig

Eitorf (ots)

Am Montag, den 16. Juni, gegen 7 Uhr, kam es in Eitorf an einem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Poststraße/Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Fußgängerin leichtverletzt wurde. Die Fußgängerin aus Eitorf wollte dort die Fahrbahn überqueren. Ein PKW hielt zunächst am Fußgängerüberweg an, fuhr jedoch wieder an, als die Fußgängerin sich bereits auf dem Fußgängerüberweg befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin leichte Verletzungen zuzog. Nach der Kollision stoppte der PKW und der Fahrzeugführer machte eine entschuldigende Geste.

Aufgrund des Schockzustandes ging die Fußgängerin zurück in Richtung des Gehweges. Daraufhin setzte der unbekannte Fahrer des türkisenen Kleinwagens seine Fahrt in Richtung Poststraße fort, ohne sich weiter um die verletzte 18-jährige zu kümmern. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 20- bis 30-jährigen Mann mit dunklen kurzen Haaren, einem Vollbart und einer auffällig großen Nase handeln.

Wer etwas im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall beobachtet hat bzw. Angaben zum Geschehen machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3421 bei der Polizei. Ermittlungen des Verkehrskommissariats wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet. J.B.

