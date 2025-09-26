PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch gegen 13:55 Uhr wurde eine Frau auf dem westlichen Fuß- und Radweg am Dortmund-Ems-Kanal in Höhe der Lingener Straße in Meppen von einem bislang unbekannten Täter belästigt. Der Jugendliche sprach die Frau zunächst an, hob anschließend seine Jacke hoch und entblößte sich. Dabei nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Anschließend entfernte er sich mit einem schwarzen Mountainbike in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 14 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß. Er hat schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer dunkelblauen Jeans bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf den Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/949-0 bei der Polizei in Meppen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

