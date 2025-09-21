PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Eisfeld (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025, gegen 13:15 Uhr wurden Beamte der PI Hildburghausen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf das Gelände des Wertstoffhofs in Eisfeld gerufen. Ein 56-jähriger und ein 60-Jähriger befuhren den Wertstoffhof mit ihrem Mercedes Sprinter, stiegen aus und wollten gemeinsam die Heckklappe öffnen. Ein hinter ihnen einfahrender 49-jähriger mit seinem Traktor, übersah die Zwei aus bisher ungeklärten Gründen und fuhr auf den Sprinter auf. Hierbei wurden die zwei Herren zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Nach erster intensiver medizischer Behandlung vor Ort wurden beide ins Klinikum Coburg verbracht. Ein Rettungshubschrauber war hierzu auch im Einsatz. Lebensbedrohliche Verletzungen zogen sie sich glücklicherweise nicht zu. Der 49-jährige Traktorfahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

