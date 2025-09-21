LPI-SHL: Kennzeichen gestohlen
Zella-Mehlis (ots)
In der Nacht vom 19.09.2025 auf den 20.09.2025 entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichentafeln eines Opel Corsas in der Feldgasse in Zella-Mehlis. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Aufenthaltsort der Kennzeichentafeln geben können, sollen bitte den Inspektionsdienst Suhl unter der Angabe des Aktenzeichens ST/0246352/2025 kontaktieren.
