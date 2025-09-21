PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen gestohlen

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht vom 19.09.2025 auf den 20.09.2025 entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichentafeln eines Opel Corsas in der Feldgasse in Zella-Mehlis. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Aufenthaltsort der Kennzeichentafeln geben können, sollen bitte den Inspektionsdienst Suhl unter der Angabe des Aktenzeichens ST/0246352/2025 kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

