Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Rangieren

Melkers (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 11:00 Uhr die Melkerser Straße in Melkers. Er wollte an der Einmündung zur Rippershäuser Straße nach links abbiegen, musste dazu aber mit seinem Gespann rangieren. Dabei stieß er gegen das dortige Geländer und verursachte einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Lkw-Fahrer davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe es Aktenzeichens 0244356/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

