Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen intus

Walldorf (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagmittag einen 41-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße in Walldorf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin. Daraufhin musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und sein Auto stehenlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

