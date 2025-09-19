LPI-SHL: Drogen intus

Meiningen (ots) - Fast von Erfolg gekrönt waren Betrugsanrufe an eine 84-jährige Frau. Betrüger versuchten seit Wochen die Seniorin aus Meiningen um die Finger zu wickeln. Ständig riefen sie bei der Dame an und gaukelten ihr vor, Geld für Beiträge von Lottogewinnspielen zahlen zu müssen. Jedes mal wiegelte die Frau ab - bis zum Donnerstag. Da gab sie nach und wollte tatsächlich die vermeintlich entstanden Kosten ...

