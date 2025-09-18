Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrollen in der Meininger Fußgängerzone im Rahmen der Roadpol-Aktion "Safety Days"

Meiningen (ots)

Mittwochvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen gemeinsam mit dem Ordnungsamt Meiningen gezielte Verkehrskontrollen in der Meininger Fußgängerzone durch. Anlass war die europaweite Roadpol-Aktion "Safety Days", bei der die Verkehrssicherheit im Fokus steht. Besonderes Augenmerk lag auf Zweiradfahrern: Fahrradfahrer, die die Fußgängerzone mit mehr als der erlaubten Schrittgeschwindigkeit befuhren, wurden kontrolliert. Darüber hinaus wurden Mängel an Fahrrädern festgestellt und E-Scooter-Fahrer überprüft, da das Fahren mit E-Scootern in Fußgängerzonen nicht erlaubt ist. Insgesamt haben die Polizisten 28 Radfahrer und zwei E-Scooter-Fahrer angehalten und überprüft. Das Ergebnis der Kontrollen: - 5 mündliche Verwarnungen - 1 Barverwarnung - 1 Mängelzettel - 1 Kontrollaufforderung Die Aktion trug nicht nur zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer bei, sondern zeigte auch deutlich, dass solche Schwerpunktkontrollen notwendig sind, um die Sicherheit aller Fußgänger und Radfahrer zu gewährleisten. Mit dieser Maßnahme leisteten die beteiligten Kräfte einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit in Meiningen und zur Unterstützung der europaweiten Roadpol-Kampagne.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell