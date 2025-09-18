PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrollen in der Meininger Fußgängerzone im Rahmen der Roadpol-Aktion "Safety Days"

  • Bild-Infos
  • Download

Meiningen (ots)

Mittwochvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion 
Schmalkalden-Meiningen gemeinsam mit dem Ordnungsamt Meiningen 
gezielte Verkehrskontrollen in der Meininger Fußgängerzone durch. 
Anlass war die europaweite Roadpol-Aktion "Safety Days", bei der die 
Verkehrssicherheit im Fokus steht.

Besonderes Augenmerk lag auf Zweiradfahrern: Fahrradfahrer, die die 
Fußgängerzone mit mehr als der erlaubten Schrittgeschwindigkeit 
befuhren, wurden kontrolliert. Darüber hinaus wurden Mängel an 
Fahrrädern festgestellt und E-Scooter-Fahrer überprüft, da das Fahren
mit E-Scootern in Fußgängerzonen nicht erlaubt ist.

Insgesamt haben die Polizisten 28 Radfahrer und zwei E-Scooter-Fahrer
angehalten und überprüft. Das Ergebnis der Kontrollen:

- 5 mündliche Verwarnungen
- 1 Barverwarnung
- 1 Mängelzettel
- 1 Kontrollaufforderung

Die Aktion trug nicht nur zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer
bei, sondern zeigte auch deutlich, dass solche Schwerpunktkontrollen 
notwendig sind, um die Sicherheit aller Fußgänger und Radfahrer zu 
gewährleisten.

Mit dieser Maßnahme leisteten die beteiligten Kräfte einen wichtigen 
Beitrag zur Verkehrssicherheit in Meiningen und zur Unterstützung der
europaweiten Roadpol-Kampagne.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
