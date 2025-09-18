LPI-SHL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (17.09.2025) in ein Fahrradgeschäft in der Dammstraße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten anschließend zwei E-Bikes im Gesamtwert von ca. 7.300 Euro. Mit der Beute flüchteten sie. Auf ihrer Flucht wurden die Täter vermutlich gestört und ließen das Diebesgut liegen. Die E-Bikes konnten sichergestellt und nach Abschluss aller polizeilichen ...

