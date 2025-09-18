LPI-SHL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer
Schmalkalden (ots)
Am 17.09.2025 befuhr ein 45-jähriger Radfahrer den Mommelsteinradweg in Richtung Seligenthal. An der Einmündung zur Straße Herrentälchen missachtete der Radfahrer die Vorfahrt eines 39-jährgen PKW-Fahrer und kollidiert mit der linken Fahrzeugseite des PKW. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.
