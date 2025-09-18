PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tanklaster verliert Ladung

Meiningen (ots)

Am 17.09.25 gegen 15:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Tanklaster, welcher Teile seiner Ladung verliert, informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bei einem Sattelzug mit Tankaufbau durch ein Überdruckventil ca. 400kg zerkleinerte Speisereste ausgetreten waren. Der größte Teil der Ladung verteilte sich dabei auf der Leipziger Straße zwischen Dolmarstraße und Jerusalemer Straße. Aufgrund der Fahrbahnreinigungsarbeiten durch die Feuerwehr und den Straßenbaulastträger kam es bis in die Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:54

    LPI-SHL: Moped übersehen

    Häselrieth (ots) - Ein 22-jähriger Autofahrer parkte Dienstagabend vor dem Kirmesfestgelände in der Straße "Am Kleinodsfeld" in Häserieth. Er wollte danach wieder in den fließenden Verkehr einfahren, übersah dabei aber einen 17-jährigen Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:54

    LPI-SHL: E-Bikes geklaut und liegengelassen

    Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (17.09.2025) in ein Fahrradgeschäft in der Dammstraße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten anschließend zwei E-Bikes im Gesamtwert von ca. 7.300 Euro. Mit der Beute flüchteten sie. Auf ihrer Flucht wurden die Täter vermutlich gestört und ließen das Diebesgut liegen. Die E-Bikes konnten sichergestellt und nach Abschluss aller polizeilichen ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:53

    LPI-SHL: Einbruch

    Kaltennordheim (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in ein Gasthaus in der August-Bebel-Straße in Kaltennordheim ein. Sie durchwühlten anschließend mehrere Schränke und entwendeten vier Geldbörsen. Zudem nahmen sie eine Trinkgeldkasse und einen Schlüssel mit. Die Täter verursachten Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren