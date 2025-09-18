Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tanklaster verliert Ladung

Meiningen (ots)

Am 17.09.25 gegen 15:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Tanklaster, welcher Teile seiner Ladung verliert, informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bei einem Sattelzug mit Tankaufbau durch ein Überdruckventil ca. 400kg zerkleinerte Speisereste ausgetreten waren. Der größte Teil der Ladung verteilte sich dabei auf der Leipziger Straße zwischen Dolmarstraße und Jerusalemer Straße. Aufgrund der Fahrbahnreinigungsarbeiten durch die Feuerwehr und den Straßenbaulastträger kam es bis in die Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell