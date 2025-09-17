PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bikes geklaut und liegengelassen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (17.09.2025) in ein Fahrradgeschäft in der Dammstraße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten anschließend zwei E-Bikes im Gesamtwert von ca. 7.300 Euro. Mit der Beute flüchteten sie. Auf ihrer Flucht wurden die Täter vermutlich gestört und ließen das Diebesgut liegen. Die E-Bikes konnten sichergestellt und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an den Inhaber des Geschäftes zurückgegeben werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0242965/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren