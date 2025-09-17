Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bastelarbeit am Auto führte zur Anzeige

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Dienstagabend einen 34-jährigen Autofahrer in der Meininger Straße in Suhl. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem war das Auto weder zugelassen noch versichert und er gab zu, Cannabis konsumiert zu haben. Beim genauen Betrachten der Kennzeichen fiel auf, dass sowohl die HU-Plakette als auch das Siegel der Zulassungsstelle selbst ausgedruckt und aufgeklebt worden war. Das Kennzeichen stellten die Polizisten sicher und den Mann nahmen sie mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

