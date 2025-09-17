Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Auto stimmte vorn und hinten überhaupt nichts

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Dienstagabend einen 38-jährigen Autofahrer in der Lauter in Suhl-Goldlauter. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin. Das Auto des Mannes war nicht zugelassen und nicht versichert und am Fahrzeug befanden sich Kennzeichen, die da nicht dran gehörten. Weil nicht ermittelt werden konnte, ob es sich bei Pkw um den des Mannes handelte, wurde dieser sichergestellt. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell