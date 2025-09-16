PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Suhl (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in eine Firma in der Meininger Straße in Suhl ein. Sie entwendeten verschiedene Pakete mit Druckerpatronen und verursachten so einen Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0241108/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 13:35

    LPI-SHL: Fahrrad entwendet

    Meiningen (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen ein Mountainbike der Marke "Haibike", das in der Donopstraße in Meiningen angeschlossen abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des schwarzen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0241450/2025 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:34

    LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

    Zella-Mehlis (ots) - Ein 22-jährige Autofahrerin befuhr Montagnachmittag die Straße Am Köhlersgehäu in Zella-Mehlis und wollte nach links in die Industriestraße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 74-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Die junge Frau verletzte sich und an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:28

    LPI-SHL: Zu viel getrunken

    Meiningen (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagabend einen 39-jährigen Autofahrer in Meiningen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,91 Promille und der wenig später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test bestätigte die erste Messung. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge und weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren