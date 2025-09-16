LPI-SHL: Einbruch
Suhl (ots)
Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in eine Firma in der Meininger Straße in Suhl ein. Sie entwendeten verschiedene Pakete mit Druckerpatronen und verursachten so einen Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0241108/2025 zu melden.
