LPI-SHL: Zu viel getrunken
Meiningen (ots)
Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagabend einen 39-jährigen Autofahrer in Meiningen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,91 Promille und der wenig später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test bestätigte die erste Messung. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge und weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell