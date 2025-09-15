PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rückblick auf den Tag der "Polizei in Südthüringen"

LPI-SHL: Rückblick auf den Tag der "Polizei in Südthüringen"
Suhl (ots)

Lachende Kinderaugen, strahlende Gesichter, Begeisterung für die Polizei - all das konnte man am 13.09.2025 beim Tag der "Polizei in Südthüringen" auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl sehen. Vom historischen bis zum modernen Streifenwagen, dem Polizeimotorrad, der Diensthundestaffel, der Technischen Verkehrsüberwachung, der Kriminalpolizei bis hin zur Tauchergruppe, den Polizeidrohnen, dem taktischen Lautsprechertrupp, dem Wasserwerfer bis hin zur Kontrollgruppe für gewerblichen Güterverkehr der Autobahnpolizei - es war so ziemlich alles vertreten, was blau-silbern unterwegs ist. Es war ein Fest zum ausprobieren und sich austesten. Einmal am eigenen Körper spüren, wie schwer so eine Schutzausrüstungm in einer geschlossenen Einheit ist, sehen, wie weit oben man sitzt, wenn man den Wasserwerfer steuert oder hören, was für Regeln es für die schwergewischtigen Fahrzeuge auf Deutschlands Autobahnen gibt. Viele Fragen wurden gestellt und Stickerkarten ausgefüllt. Unzählig viele der Kleinsten haben sich auf ihren Bobbycars blitzen lassen, die Mittleren haben ihr Talent auf dem Fahrradparcours oder an der Kletterwand unter Beweis gestellt und alle haben über die eigene Zucht der Polizeipferde gestaunt. Mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm und einer ansprechenden Ausstellung für Jung und Alt kam jeder auf seiner Kosten. Ein Fest für die Bürgerinnen und Bürger und eine Freude für uns als Polizei, Sie an diesem Tag über unseren so vielseitigen Beruf aufzuklären zu dürfen. Wir bedanken uns ausdrücklich für Ihre Teilnahme, die netten Gespräche und die vielen lachenden Gesichter.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
  • 15.09.2025 – 13:34

    LPI-SHL: In Leitplanke gekracht

    Sülzfeld (ots) - Eine 37-jährige Autofahrerin befuhr Sonntagnacht die Landstraße von Sülzfeld in Richtung Henneberg. Sie kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Als die Polizei am Unfallort ankam, war das kaputte Auto noch vor Ort, vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Ermittlungen führten schließlich zu der Frau. Diese war deutlich alkoholisiert, was ein Test mit 1,79 Promille bestätigte. Sie gab gegenüber den Beamten an, ...

  • 15.09.2025 – 13:33

    LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim

    Milz (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag in der Zeit von 03:30 Uhr bis 11:30 Uhr in das Vereinsheim am Sportplatz in Milz ein. Sie entwendeten anschließend die Spendenkasse samt Inhalt, eine Musikbox und Fleisch. Ein Gesamtschaden von über 700 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0240336/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen ...

  • 15.09.2025 – 13:33

    LPI-SHL: Mülleimer angezündet

    Meiningen (ots) - Etwa 500 Euro Sachschaden verursachte ein 15-Jähriger am Sonntag in Meiningen. Er wurde dabei beobachtet, wie er zunächst etwas Papier anzündete und dieses anschließend in einen Mülleimer aus Holz warf. Dieser geriet in Brand und rief die Kameraden der Feuerwehr auf den Plan. Sie löschten die Flammen. Zwischenzeitlich konnte der Verursacher ausfindig gemacht werden. Er erhält nun eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

