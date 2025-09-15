LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim
Milz (ots)
Unbekannte brachen am Sonntag in der Zeit von 03:30 Uhr bis 11:30 Uhr in das Vereinsheim am Sportplatz in Milz ein. Sie entwendeten anschließend die Spendenkasse samt Inhalt, eine Musikbox und Fleisch. Ein Gesamtschaden von über 700 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0240336/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell