LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim

Meiningen (ots) - Etwa 500 Euro Sachschaden verursachte ein 15-Jähriger am Sonntag in Meiningen. Er wurde dabei beobachtet, wie er zunächst etwas Papier anzündete und dieses anschließend in einen Mülleimer aus Holz warf. Dieser geriet in Brand und rief die Kameraden der Feuerwehr auf den Plan. Sie löschten die Flammen. Zwischenzeitlich konnte der Verursacher ausfindig gemacht werden. Er erhält nun eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

