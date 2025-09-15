PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bienenwagen erneut angegriffen

Brotterode (ots)

Schon wieder machten sich unbekannte Täter an dem Bienenwagen in der Straße "Breite Wiese" in Brotterode zu schaffen. Sie brachen den Wagen in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag erneut auf, beschädigten eine Wildkamera und ein Fenster, verteilten scharfes Reinigungsmittel im Wagen selbst und stellten das Mobiliar um. Ein Schaden von etwa 150 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0240515/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 09:30

    LPI-SHL: Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

    Wernshausen (ots) - Am 12.09.2025 um 12:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen einen 34-jährigen LKW-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein durch geführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Dem Fahrzeugführer wurde im Klinikum Schmalkalden eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 09:30

    LPI-SHL: Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol

    Meiningen (ots) - Am 13.09.2025 um 0:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen in der Sachsenstraße einen 34-jährigen PKW-Fahrer. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Klinikum Meiningen eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 09:30

    LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wasungen, B19 (ots) - Am 12.09.2025 um 15:27 Uhr kam es auf der B19 zwischen Wasungen und Schwallungen zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Die 78-jährige Unfallverursacherin befuhr die B19 aus Richtung Wasungen kommend und kam vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit 2 entgegenkommenden PKW. Durch die Kollision wurden alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren