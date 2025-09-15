LPI-SHL: Bienenwagen erneut angegriffen
Brotterode (ots)
Schon wieder machten sich unbekannte Täter an dem Bienenwagen in der Straße "Breite Wiese" in Brotterode zu schaffen. Sie brachen den Wagen in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag erneut auf, beschädigten eine Wildkamera und ein Fenster, verteilten scharfes Reinigungsmittel im Wagen selbst und stellten das Mobiliar um. Ein Schaden von etwa 150 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0240515/2025.
