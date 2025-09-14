LPI-SHL: Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol
Meiningen (ots)
Am 13.09.2025 um 0:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen in der Sachsenstraße einen 34-jährigen PKW-Fahrer. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Klinikum Meiningen eine Blutprobe entnommen.
