LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt
Zella-Mehlis (ots)
Am 13.09.2025, um 01.42 Uhr wird ein 16jähriger Jugendlicher aus Zella-Mehlis auf der Bundesstraße zwischen Zella-Mehlis und Benshausen mit einem E-Scooter festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.
