LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Brotterode (ots) - Ein unbekannter Täter brach in der Zeit vom 29.08.2025 bis 06.09.2025 einen Bienenwagen, der in der Straße "Breite Wiese" in Brotterode steht, auf. Er verursachte einen erheblichen Sachschaden an der Wagentür. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0238074/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. ...

