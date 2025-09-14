LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht
Hildburghausen (ots)
Am Freitag, den 12.09.2025 wurde in Gießübel zwei als Tor dienende Zaunfelder einer Grundstückseinfahrt beschädigt. Vermutlich wendete eine Lkw in der Zufahrt und beschädigte diese dabei. Der Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.
