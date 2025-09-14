Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 11.09. zum 12.09.2025 kam es zu einem Einbruch in einem Bauwagen, welcher auf einem Grundstück in Erlau, Alte Poststraße steht. Der Bauwagen wurde aufgehebelt und aus diesem ein Fahrrad und Werkzeuge entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 9200,- Euro, der Sachschaden liegt bei ca. 250,- Euro.

In der gleichen Straße kam es ebenfalls zu oben genannter Zeit zu einem Einbruch in einem Geräteschuppen. Dieser wurde ebenfalls aufgehebelt und zwei E-Bikes entwendet. Der Entwendungsschaden liegt hier bei ca. 8500,- Euro und der Sachschaden bei ca. 150,- Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit vom 09.09. zum 13.09.2025 in einer Köhlerei in Schleusingerneundorf. Unbekannte Täter brachen die Türen zum Objekt auf und entwendeten Gegenstände im Wert von 2500,- Euro. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell