LPI-SHL: Brandfall

Suhl (ots)

Am 14.09.2025, gegen 04.35 Uhr werden der Feuerwehr brennende Mülltonnen im Bereich der Schillerstraße in Suhl gemeldet. Zwei Plastikmülltonnen wurden dabei beschädigt/zerstört, das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 200,- Euro. Auf welche Art und Weise die Mülltonnen in Brand gerieten ist nicht bekannt. Hinweise hierzu nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

