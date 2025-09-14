LPI-SHL: Brandfall

Hildburghausen (ots) - In der Zeit vom 11.09. zum 12.09.2025 kam es zu einem Einbruch in einem Bauwagen, welcher auf einem Grundstück in Erlau, Alte Poststraße steht. Der Bauwagen wurde aufgehebelt und aus diesem ein Fahrrad und Werkzeuge entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 9200,- Euro, der Sachschaden liegt bei ca. 250,- Euro. In der gleichen Straße kam es ebenfalls zu oben genannter Zeit zu einem ...

mehr