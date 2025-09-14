LPI-SHL: Brandfall
Suhl (ots)
Am 14.09.2025, gegen 04.35 Uhr werden der Feuerwehr brennende Mülltonnen im Bereich der Schillerstraße in Suhl gemeldet. Zwei Plastikmülltonnen wurden dabei beschädigt/zerstört, das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 200,- Euro. Auf welche Art und Weise die Mülltonnen in Brand gerieten ist nicht bekannt. Hinweise hierzu nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
