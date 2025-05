POL-PDLD: Rauchentwicklung im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße

Insheim (ots) - Am späten Samstagabend (03.05.2025), gegen 23:05 Uhr, fiel einem Verkehrsteilnehmer die Fahrerin eines Fiat auf, welche in Schlangenlinien und weit unterhalb der erlaubten Geschwindigkeit von Landau Süd in Richtung Insheim fahren würde. Die 66-jährige Fahrzeugführerin wurde durch Polizeikräfte in Insheim angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Hinweise auf Alkoholkonsum durch die Frau festgestellt werden. Sie wurde zu einer ...

