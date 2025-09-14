Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wasungen, B19 (ots)

Am 12.09.2025 um 15:27 Uhr kam es auf der B19 zwischen Wasungen und Schwallungen zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Die 78-jährige Unfallverursacherin befuhr die B19 aus Richtung Wasungen kommend und kam vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit 2 entgegenkommenden PKW. Durch die Kollision wurden alle beteiligten PKW beschädigt und 3 Personen schwer verletzt. Aufgrund der Rettungsarbeiten war die Strecke für 2 Stunden voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

