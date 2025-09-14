PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Wernshausen (ots)

Am 12.09.2025 um 12:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen einen 34-jährigen LKW-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein durch geführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Dem Fahrzeugführer wurde im Klinikum Schmalkalden eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 09:30

    LPI-SHL: Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol

    Meiningen (ots) - Am 13.09.2025 um 0:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen in der Sachsenstraße einen 34-jährigen PKW-Fahrer. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Klinikum Meiningen eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 09:30

    LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wasungen, B19 (ots) - Am 12.09.2025 um 15:27 Uhr kam es auf der B19 zwischen Wasungen und Schwallungen zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Die 78-jährige Unfallverursacherin befuhr die B19 aus Richtung Wasungen kommend und kam vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit 2 entgegenkommenden PKW. Durch die Kollision wurden alle ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 08:32

    LPI-SHL: Brandfall

    Suhl (ots) - Am 14.09.2025, gegen 04.35 Uhr werden der Feuerwehr brennende Mülltonnen im Bereich der Schillerstraße in Suhl gemeldet. Zwei Plastikmülltonnen wurden dabei beschädigt/zerstört, das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 200,- Euro. Auf welche Art und Weise die Mülltonnen in Brand gerieten ist nicht bekannt. Hinweise hierzu nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren