LPI-SHL: Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis
Wernshausen (ots)
Am 12.09.2025 um 12:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen einen 34-jährigen LKW-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein durch geführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Dem Fahrzeugführer wurde im Klinikum Schmalkalden eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
