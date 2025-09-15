LPI-SHL: Von der Sonne geblendet
Oberschönau (ots)
Sonntagnachmittag befuhr eine 62-jährige Autofahrerin die Strecke von Oberschönau nach Zella-Mehlis. In einer scharfen Linkskurve geriet sie ihren Angaben nach aufgrund der blendenden Sonne nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die jeweiligen Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell