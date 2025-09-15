Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Leitplanke gekracht

Sülzfeld (ots)

Eine 37-jährige Autofahrerin befuhr Sonntagnacht die Landstraße von Sülzfeld in Richtung Henneberg. Sie kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Als die Polizei am Unfallort ankam, war das kaputte Auto noch vor Ort, vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Ermittlungen führten schließlich zu der Frau. Diese war deutlich alkoholisiert, was ein Test mit 1,79 Promille bestätigte. Sie gab gegenüber den Beamten an, erst nach dem Unfall getrunken zu haben. Um den Atemalkoholwert zum Unfallzeitpunkt zurückrechnen zu können, wurde ihr zwei Blutproben im Krankenhaus entnommen. Um den Unfallwagen kümmerte sich der Abschleppdienst. Der Führerschein der 37-Jährigen wurde sichergestellt.

