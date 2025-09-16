Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf und davon

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei wollten Montagabend einen Mopedfahrer in der Leipziger Straße in Meiningen kontrollieren, weil dieser ohne Licht und ohne Kennzeichen unterwegs war. Doch statt auf Blaulicht und Sirene zu reagieren, gab der Zweiradfahrer Gas. Auch mit Unterstützung eines weiteren Streifenwagens ließ der Fahrer von seinem Fluchtvorhaben nicht ab und steuerte über einen Fußweg in Richtung Amtsgericht. Die Verfolgung führte mit fast 80 Sachen durch mehrere Straßen und endete im Bereich des Flutgrabens. Dort ließ er sein Moped zurück und rannte davon. Der Mann konnte in einem Waldstück gefunden werden. Nicht nur das Kennzeichen fehlte, auch ein Führerschein war nicht vorhanden und er gab zu, Cannabis konsumiert zu haben. Die Folgen - Blutennahme, Sicherstellung Moped und Strafanzeige gegen den 20-Jährigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell