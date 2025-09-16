LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet
Zella-Mehlis (ots)
Ein 22-jährige Autofahrerin befuhr Montagnachmittag die Straße Am Köhlersgehäu in Zella-Mehlis und wollte nach links in die Industriestraße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 74-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Die junge Frau verletzte sich und an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.
