LPI-SHL: Fahrrad entwendet
Meiningen (ots)
Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen ein Mountainbike der Marke "Haibike", das in der Donopstraße in Meiningen angeschlossen abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des schwarzen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0241450/2025 zu melden.
