LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag in der Zeit von 17:45 Uhr bis 21:30 Uhr ein graues E-Bike der Marke "Corratec", das auf dem Bahnhofsgelände in der Westendstraße in Schmalkalden angeschlossen abgestellt war. Ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0241723/2025. Rückfragen ...

mehr