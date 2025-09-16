Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausweichmanöver führte zum Unfall

Veilsdorf (ots)

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 10:45 Uhr die Strecke von Veilsdorf in Richtung Hetschbach. In einer engen Rechtskurve kam den Angabe des Fahrers nach ein unbekannter grauer Lkw entgegen. Dieser fuhr auf der Fahrbahn des 48-Jährigen, was ihn widerum zum Ausweichen zwang. Er kollidierte bei diesem Fahrmanöver mit einem Zaun und einem Betonpfosten. Ein Schaden von ca. 3.000 Euro enstand und der Lastwagen musste danach abgeschleppt werden. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Zeugen, die sachdienliche Hiwneise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0241060/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell