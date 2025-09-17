Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit von 05:40 Uhr bis 15:40 Uhr einen Skoda in Meiningen. Der Unfall muss entweder im Bereich des Parkplatzes eines Lebensmittelmarktes in der Werrastraße oder auf dem Parkplatz des Klinikums in der Bergstraße passiert sein. Ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0242742/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell