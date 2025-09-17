PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut, aber wiedergefunden

Suhl (ots)

Eine 78-jährige Frau stellte Dienstagabend ihr Fahrrad vor einem Lebensmittelmarkt in der Mauerstraße in Suhl ab. Sie ging zum Einkaufen und in der Zwischenzeit nahm eine bis dato unbekannte Frau das Rad an sich und fuhr davon. Eine Angestellte sah die Täterin. Im Bereich des Schwarzwasserweges fand man schließlich das abgelegte Fahrrad und konnte es der Seniorin zurückgeben. Auch die Ermittlungen zur Diebin waren erfolgreich. Diese führten schließlich zu eine 29-jährigen Frau, die sich nun wegen Diebstahls verantworten muss.

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren