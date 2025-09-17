LPI-SHL: Einbruch
Kaltennordheim (ots)
Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in ein Gasthaus in der August-Bebel-Straße in Kaltennordheim ein. Sie durchwühlten anschließend mehrere Schränke und entwendeten vier Geldbörsen. Zudem nahmen sie eine Trinkgeldkasse und einen Schlüssel mit. Die Täter verursachten Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0241891/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
