Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Kaltennordheim (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in ein Gasthaus in der August-Bebel-Straße in Kaltennordheim ein. Sie durchwühlten anschließend mehrere Schränke und entwendeten vier Geldbörsen. Zudem nahmen sie eine Trinkgeldkasse und einen Schlüssel mit. Die Täter verursachten Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0241891/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

