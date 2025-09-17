LPI-SHL: Moped übersehen
Häselrieth (ots)
Ein 22-jähriger Autofahrer parkte Dienstagabend vor dem Kirmesfestgelände in der Straße "Am Kleinodsfeld" in Häserieth. Er wollte danach wieder in den fließenden Verkehr einfahren, übersah dabei aber einen 17-jährigen Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.
