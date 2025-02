Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Volksbankfiliale, Geldautomat geöffnet, Securitypacks lösten aus

Weitefeld (ots)

Am frühen Montagmorgen, dem 03.02.2025, wurde durch eine Reinigungskraft ein offenstehendes Fenster an der Volksbankfiliale in Weitefeld gemeldet.

Aufgrund des vorgefundenen Bildes konnten die ersten Polizeikräfte eine Geldautomatensprengung nicht ausschließen. Der Bereich wurde daraufhin abgesperrt. Es wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes zur Unterstützung angefordert.

Nachdem diese die Filiale untersucht und freigegeben hatten konnte festgestellt werden, dass die Täter sich durch ein Fenster Zutritt zur Bank verschafften. Mittels mechanischer Gewalt wurde der Geldautomat geöffnet um an die Geldkassetten zu gelangen. Hierbei lösten sogenannte Securitypacks aus.

Ob Bargeld entwendet wurde steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden dürfte sich deutlich im fünfstelligen Bereich befinden.

Als Tatzeit wird aufgrund der technischen Daten des Geldautomaten Sonntag, 02.02.2025, zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr angenommen.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell