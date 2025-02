POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am frühen Morgen des 03.02.2025 kam es in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Ladenlokal im Westerwaldpark. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich in den Verkaufsraum und entwendeten einen vierstelligen Betrag an Bargeld. Die Täter wurden bei der Tatausführung videografiert und flüchteten anschließend in unbekannte ...

