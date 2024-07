Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 60-Jähriger hält sich trotz bestehendem Hausverbot im Hauptbahnhof auf - widersetzt sich polizeilicher Maßnahme, beleidigt

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 4. Juli 2024 erweckte gegen 09:15 Uhr einen 60-Jähriger im Hauptbahnhof Halle (Saale) das Interesse von Bundespolizisten. Bei der sich anschließenden Kontrolle des Mannes und Rücksprache mit der DB Sicherheit wurde bekannt, dass gegen den Deutschen aktuell ein gültiges Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle (Saale) besteht. Der Mann hatte keinerlei Reiseabsichten. Nach seiner Belehrung aufgrund des Straftatverdachtes des Hausfriedensbruchs sollte er den Bahnhof verlassen. Den wiederholten Aufforderungen leistete er keinerlei Folge und musste durch Einsatzkräfte aus dem Gebäude führt werden. Hierbei sperrte er sich mehrfach und lies sich abermals auf den Boden fallen. Außerhalb des Bahnhofes änderte sich sein Verhalten keineswegs. Er versuchte erneut das Gebäude zu betreten. Parallel beleidigte er eine Beamtin mit in der Ehre verletzenden Worten. Neben eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs erhält er zusätzlich eine weitere Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Anschließend begab sich der Mann in Richtung Innenstadt.

