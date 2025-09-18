Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauschter Fahrer eines E-Scooters

Suhl (ots)

Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten am Mittwoch, 17.09.2025, gegen 13:00 Uhr, in der dortigen Mauerstraße einen E-Scooter Fahrer. Dabei erhoben sie den Verdacht, dass der 43-jährige Fahrer sehr wahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Vortest bestätigte dies. Hierzu wurde an ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Das Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ist an Bedingungen geknüpft. Dazu gehören ein körperlicher und geistiger Zustand, der jegliche Gefährdungen ausschließt.

