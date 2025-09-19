PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger waren fast erfolgreich

Meiningen (ots)

Fast von Erfolg gekrönt waren Betrugsanrufe an eine 84-jährige Frau. Betrüger versuchten seit Wochen die Seniorin aus Meiningen um die Finger zu wickeln. Ständig riefen sie bei der Dame an und gaukelten ihr vor, Geld für Beiträge von Lottogewinnspielen zahlen zu müssen. Jedes mal wiegelte die Frau ab - bis zum Donnerstag. Da gab sie nach und wollte tatsächlich die vermeintlich entstanden Kosten begleichen. Sie versuchte über die Bank eine Überweisung zu tätigen, doch die Bankmitarbeiter wurden stutzig und fragten nach. Mit den Informationen der 84-Jährigen rieten sie ihr, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Glücklicherweise kam es zu keinem finanziellen Schaden.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

    LPI-SHL: Berauschter Fahrer eines E-Scooters

    Suhl (ots) - Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten am Mittwoch, 17.09.2025, gegen 13:00 Uhr, in der dortigen Mauerstraße einen E-Scooter Fahrer. Dabei erhoben sie den Verdacht, dass der 43-jährige Fahrer sehr wahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Vortest bestätigte dies. Hierzu wurde an ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Das Führen von Fahrzeugen im ...

    LPI-SHL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

    Schmalkalden (ots) - Am 17.09.2025 befuhr ein 45-jähriger Radfahrer den Mommelsteinradweg in Richtung Seligenthal. An der Einmündung zur Straße Herrentälchen missachtete der Radfahrer die Vorfahrt eines 39-jährgen PKW-Fahrer und kollidiert mit der linken Fahrzeugseite des PKW. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

