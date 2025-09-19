LPI-SHL: Millionenschaden nach Brand
Hildburghausen (ots)
Aus bislang nicht geklärter Ursache entwickelte sich Donnerstagabend ein Brand im Bereich einer Maschine in einer Lagerhalle einer Firma in der Straße "Langer Steg" in Hildburghausen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen, dennoch entstand ein Schaden von fast 2 Millionen Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Experten der Kriminalpolizei ermitteln zur Brandursache. Es wird nachberichtet.
