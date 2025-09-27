Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Bierkisten aus Supermarkt-Lager entwendet

Lingen (ots)

Am Donnerstag, zwischen 21:55 Uhr und 22:11 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Lager eines Supermarktes an der Waldstraße. Der Täter überwand einen Zaun und entwendete insgesamt vier Kisten Bier. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 62 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich mit der Polizei Lingen unter Tel. 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell