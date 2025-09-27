Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Bierkisten aus Supermarkt-Lager entwendet
Lingen (ots)
Am Donnerstag, zwischen 21:55 Uhr und 22:11 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Lager eines Supermarktes an der Waldstraße. Der Täter überwand einen Zaun und entwendete insgesamt vier Kisten Bier. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 62 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich mit der Polizei Lingen unter Tel. 0591/870 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell