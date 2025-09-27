Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kupferdiebstahl aus Rohbau

Lingen (ots)

Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 13:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einem Rohbau am Hessenweg in Lingen. Dort durchtrennten die Täter insgesamt 17 Installationskabel mit einer jeweiligen Länge von etwa 20 Metern und entwendeten diese. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, sich mit der Polizei Lingen unter Tel. 0591/870 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

