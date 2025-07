POL-EL: A30 - Mehrere Fahrzeuge in Auffahrunfall auf der A30 verwickelt - zwei Leichtverletzte, langer Stau

Schüttorf (ots) - Am heutigen Dienstag ereignete sich auf dem Parkplatz Kuhmplatz am Freibad an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten weißen Skoda. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ...

