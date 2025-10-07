PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Radfahrer mit 2,9 Promille gestoppt

Bischofsheim (ots)

In der Mainzer Straße stoppte eine Polizeistreife am Dienstagmorgen (07.10.), kurz nach 5.00 Uhr, einen in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen zeigte anschließend 2,9 Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

