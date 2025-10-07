POL-DA: Bischofsheim: Radfahrer mit 2,9 Promille gestoppt

Groß-Umstadt (ots) - Am Montag (06.10) kam es gegen 21:03 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Ein 18-jähriger Mann aus Groß-Umstadt befuhr die L 3413 von Habitzheim in Richtung Groß-Umstadt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort kam er ins Schleudern und aufgrund dessen nach links von der Fahrbahn ab und stieß im Gegenverkehr mit dem Fahrzeug eines 74-jährigen Habitzheimers zusammen. ...

mehr