Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drogen und Diebesgut bei Kontrolle entdeckt
33-Jähriger in Haft

Darmstadt (ots)

Aufmerksame Zivilfahnder bemerkten am Montagmittag (6.10.) einen gesuchten 33-Jährigen, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vorlag und nahmen den Mann fest.

Die Beamten erkannten den 33 Jahre alten Mann gegen 11.20 Uhr am Mathildenplatz auf einem E-Scooter und hielten ihn an. Der 33-Jährige wollte daraufhin zu Fuß flüchten, konnte aber nach wenigen Metern eingeholt und festgenommen werden. In seinem Rucksack stellten die Ermittler ein entwendetes Tablet sowie Kokain fest. Beides stellten sie sicher und leiteten die Rückgabe des Tablets an seine Eigentümerin ein. Der 33-Jährige kam in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

