Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/Habitzheim: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Roßdorf/Habitzheim (ots)

Am vergangenen Wochenende gerieten zwei Fahrzeuge ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge abgesehen hatten.

Zwischen Freitagmittag (3.10.) etwa 14.00 Uhr und Montagmorgen (6.10.) etwa 7.00 Uhr gelangten die Unbekannten gewaltsam in einen weißen Transporter in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Roßdorf. Dem Eigentümer fehlen nun unter anderem ein Werkzeugkasten und ein Schleifgerät.

In der "Frühlingsau" in Habitzheim schlugen die Kriminellen eine Scheibe eines ebenfalls weißen Transporters ein, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Zwischen Samstagabend (4.10.) etwa 18.00 Uhr und Montagmittag (6.10.) etwa 15.40 Uhr erbeuteten sie mehrere Baumaschinen, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, insbesondere an Fahrzeugen, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

